Napoli, stagione piena di infortuni: Spalletti ha sempre trovato soluzioni

La stagione del Napoli continua a essere piena di infortuni, anche contro il Cagliari Spalletti sarà in emergenza

La prima stagione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli combacia con un’annata piena di infortuni per gli azzurri, dove l’allenatore ha dovuto fare a meno di diversi big per molto tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono stati ben 13 i calciatori che si sono infortunati da inizio campionato e quasi tutti titolari.

Il Napoli ha perso per 16 gare Osimhen, 15 Lobotka, 11 Insigne, 9 Koulibaly e Anguissa; per non parlare degli altri. E il grande lavoro di Spalletti sta proprio lì. L’allenatore azzurro, infatti, è sempre rimasto in corsa per lo scudetto rilanciando calciatori finiti nel dimenticatoio e inventando nuove posizioni in campo.