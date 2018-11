Napoli-Stella Rossa 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Stella Rossa, 5ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per ora, non serve ancora fare calcoli particolari: una vittoria, abbinata a un risultato positivo del Liverpool a Parigi, garantirebbe l’automatica qualificazione al turno successivo per il Napoli di Carlo Ancelotti. Non vincere questa sera al San Paolo, come ha ammesso lo stesso tecnico partenopeo, sarebbe da folli, per usare un eufemismo, ma l’occasione è troppo ghiotta per perdere un’opportunità del genere. Se al momento dei sorteggi, poteva sembrare una salita ai limiti del possibile raggiungere gli Ottavi contro due corazzate di quel calibro, oggi quel sogno potrebbe tramutarsi in realtà. La Stella Rossa, sulla carta, è l’avversario cuscinetto del girone (anche se tanto “cuscinetto” poi non si è rivelata), ma non per questo dovrà essere sottovalutata, alla luce anche dello scialbo 0˗0 dell’andata. Dopo quattro partite disputate, il Napoli è in testa al Girone C, ancora imbattuto e con il destino nelle proprie mani. Tutto, o gran parte, è nelle mani di Insigne & Co: questa sera la prova del nove per dimostrare tutto il valore. Ecco la cronaca live del match

Napoli-Stella Rossa 1-0: tabellino

Marcatori: 11′ pt, Hamsik (N)

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Simic; Srnic, Ben Nabouhane, Marin; Stoiljkovic.

Arbitro: Gil Manzano

Note:

Napoli-Stella Rossa: diretta live e sintesi

22’ ˗ Fuorigioco fischiato a Rodic, sugli sviluppi del calcio da fermo

21’ ˗ Fallo di Allan ai danni di Stoiljkovic: calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo

19’ ˗ Srnic tenta la conclusione dalla distanza con il destro: completamente sbagliata

18’ ˗ Callejon prova a coordinarsi sul cross di Fabian Ruiz ma Rodic allontana di testa

16’ ˗ Cross di Mario Rui, deviato in fallo laterale da Ben Nabouhane

16’ ˗ Errore di Fabian Ruiz che rischia di favorire la discesa di Marin: la difesa sventa la minaccia

13’ ˗ Cross morbido di Callejon verso il centro dell’area: Insigne svetta più in alto di tutti cercando la spizzata per qualche compagno, senza trovarla

11’ ˗ GOL NAPOLI!!!! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, da una spizzata di Maksimovic, Hamsik infila con il sinistro

11’ ˗ Perfetta chiusura in scivolata di Gobeljic sul tentativo di Mario Rui: calcio d’angolo per i partenopei

9’ ˗ Koulibaly fa correre un brivido sulla schiena dei suoi sbagliando un facile appoggio, per poi rimediare riconquistando il pallone su Marin

9’ ˗ Tentativo di uno/due Insigne˗Mertens, interrotto da un difensore

8’ ˗ Grande azione di Insigne a rientrare dalla corsia destra, ma la conclusione lascia a desiderare

6’ ˗ Occasione Napoli. Manovra impeccabile, partita dai piedi di Mertens che passa con semplicità il pallone per Fabian Ruiz: lo spagnolo apre per il connazionale Callejon che, di prima intenzione, mette in mezzo trovando la deviazione con il tacco del belga. Il portiere respinge

4’ ˗ Necessario l’intervento dello staff medico per Ospina: le sue condizioni preoccupano ma il portiere rimane in campo

3’˗ Su tocco di Koulibaly, Ospina conquista il pallone appena in tempo, prima di essere caricato da Stoiljkovic: ginocchio contro ginocchio ha la peggio il colombiano

2’ ˗ Pallone in verticale di Allan per Mertens, rapido a scattare sulla fascia destra, ma non abbastanza per recuperare il pallone che finisce sul fondo

1’ ˗ Rilancio senza fronzoli di Koulibaly alla ricerca di Insigne ma Degenek intuisce e spedisce la palla in fallo laterale

1’ ˗ Manzano fischia l’inizio del match: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Napoli e Stella Rossa sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al quinto incontro del Girone C, alla conquista di una vittoria, importantissima per entrambe le squadre.

🏟 WELCOME TO SAN PAOLO

🔈SOUND ON

Napoli-Stella Rossa: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Simic; Srnic, Ben Nabouhane, Marin; Stoiljkovic.

Napoli-Stella Rossa: probabili formazioni e pre-partita

Qui Napoli. La squadra di Ancelotti, nonostante i pronostici di inizio stagione, è forse la vera sorpresa di questo stranamente equilibratissimo girone C: 6 punti, insieme al Liverpool, e testa del girone. La formazione che scenderà in campo al San Paolo sarà la solita vista nelle ultime uscite con l’ex granata Maksimovic, essenziale pedina, in grado di permettere la creazione di una difesa di ferro. Schierato a destra, il difensore affiancherà il duo Albiol˗Koulibaly, con Mario Rui sulla fascia opposta. A centrocampo, inevitabilmente, verranno schierati i migliori: Allan e Hamsik al centro, con Callejon e Fabian Ruiz sulle corsie esterne. Davanti spazio al duo terribile Mertens˗Insigne.

Qui Stella Rossa. Quella che doveva la squadra più fragile del girone, si è rivelata una spina nel fianco davvero temibile e pericolosa, soprattutto dopo il 2˗0 rifilato al Liverpool. Gli uomini di Milojevic sanno che vincere al San Paolo è qualcosa di altamente complicato, ma i 4 punti finora ottenuti impongono di crederci, dal momento che è ancora tutto apertissimo. Il tecnico Milojevic confermerà il suo 4-2-3-1, con due cambi in difesa rispetto alla gara di due settimane fa con gli inglesi: Gobeljic giocherà a destra al posto di Stojkovic mentre Babic sostituirà Savic al centro, confermati Degenek e Rodic. Davanti alla difesa ci saranno Krsticic e Jovancic, con il terzetto formato da Ben Fardou, Marin e Srnec dietro alla punta Boakye.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Mertens, Insigne.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Fardou, Marin, Srnic; Boakye

Napoli-Stella Rossa: precedenti

Quella che andrà in scena questa sera al San Paolo tra Napoli e Stella Rossa sarà la seconda occasione di confronto tra le due formazioni, dopo l’andata disputata in casa dei serbi lo scorso settembre, conclusasi con il risultato di 0˗0. In quell’occasione, la squadra di Ancelotti ha realizzato un “triste” e infruttuoso record, dal momento che, dopo 20 tiri nello specchio della porta, non è riuscita a superare la linea di porta difesa da Borjan: record assoluto in una gara di Champions League per la formazione partenopea. I serbi arrivano dall’importante vittoria casalinga ottenuta contro il Liverpool, contro ogni pronostico, e sono riusciti a portarsi a quota 4 punti. I padroni di casa, invece, arrivano dal doppio pareggio contro il favoritissimo PSG e guidano il Gruppo C con 6 punti.

Napoli-Stella Rossa: arbitro

Sarà lo spagnolo Gil Manzano l’arbitro designato a dirigere la quinta sfida del gruppo C di Champions League, che vedrà impegnate sul terreno del San Paolo, Napoli e Stella Rossa. Per il direttore di gara, classe ’84 e imprenditore di professione, sarà la gara numero 14 in stagione. Per l’occasione, lo spagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Nevado Rodriguez e Barbero Sevilla, il quarto uomo sarà Prieto Lopez de Cerain mentre gli addizionali saranno Martinez Munuera e De Burgos Bengoechea.

Napoli-Stella Rossa Streaming: dove vederla in tv

