Napoli, tifosi costretti ad orinare sui muri dello stadio – FOTO

Napoli-Bologna, scene di degrado al San Paolo: code lunghissime ai bagni, tifosi ‘costretti’ a urinare nei luoghi più improbabili

Immagini di degrado raccapriccianti provenienti dallo Stadio San Paolo per la sfida Napoli-Bologna. Problemi logistici nei bagni dell’impianto sito in Fuorigrotta danno il via a scene di assoluto degrado testimoniate dalla pagina Facebook, ‘Napoli Village’, durante l’intervallo della sfida di Serie A valevole per la giornata numero 19 del campionato italiano di Serie A 2018/2019 e conclusa con il punteggio di 3-2 per la formazione di Carlo Ancelotti.

Come testimoniato dalla pagina con diverse foto, infatti, in centinaia tra i tifosi del Napoli sono stati costretti a urinare tra le scale, sul muro di cinta dello stadio e davanti allo sguardo degli steward per via delle lunghissime file ai bagni del settore Distinti dello Stadio San Paolo. Alcuni varchi sono stati anche aperti per permettere ai tifosi di fare i propri bisogni per strada all’esterno dei varchi d’ingresso, come testimoniato dalle tante foto pubblicate sulla pagina Facebook.