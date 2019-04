Napoli, i tifosi sono delusi: contestazione e striscione per Sarri – FOTO

Napoli, i tifosi sono scontenti della stagione degli azzurri: fischi al San Paolo. In curva compare uno striscione per Sarri – FOTO

Il Napoli non sta vivendo un finale di stagione sereno. I partenopei si apprestano a chiudere una stagione con zero titoli, senza aver lottato mai realmente per il campionato. Francamente ci si aspettava di più.

E si aspettavano di più anche i tifosi: i sostenitori partenopei sono delusi, anche dalla direzione di Carlo Ancelotti. La mente va a Maurizio Sarri, capace di tener testa alla Juve fino alle battute finali. In curva è comparso uno striscione per il tecnico ora al Chelsea.