Napoli Torino, Marelli: «Contatto Buongiorno-Osimhen? Vi spiego»

Luca Marelli ha parlato su DAZN dell’intervento tra Alessandro Buongiorno e Victor Osimhen, contatto avvenuto in area di rigore nella ripresa di Napoli Torino.

BUONGIORNO-OSIMHEN – «Partiamo dicendo che Mario Rui ha dato del fenomeno ad Orsato, atteggiamenti da evitare. Riguardo l’episodio per me non c’è nulla perché per assegnare un rigore ci vogliono contatti più sostenuti. C’è un braccio appoggiato da parte di Buongiorno, ma non una spinta vera e propria, più un prendere posizione».