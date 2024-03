Torino, i quotidiani incoronano Buongiorno: così ha annullato Osimhen e il Napoli 

Napoli-Torino è stata la partita di Alessandro Buongiorno, accorto sui dettagli ha annullato Osimhen, i quotidiani lo incoronano così

Quello tra Alessandro Buongiorno e Victor Osimhen era senz’ombra di dubbio uno dei duelli più attesi di Napoli-Torino. Una partita dentro la partita, uno spin off nella pellicola principale. Non tutti i giorni infatti, capita di poter osservare sui campi nostrani una sfida a distanza ravvicinata tra uno degli attaccanti più blasonati dell’intero continente ed uno dei difensori più promettenti del panorama italiano.

Gli ingredienti per uno scontro dalle emozioni forti sul campo del Diego Armando Maradona c’erano tutti e la realtà non ha di certo deluso le aspettative. Contrasti, contatti, falli e tanta intensità. Il partenopeo e il granata non se lo sono di certo mandate a dire, sprigionando tutto il serbatoio di energie a loro disposizione sul manto erboso dello Stadio Campano. Uno scontro d’altri tempi insomma, che ricorda un calcio senza dubbio più fisico e poco avvezzo alle mezze misure.

Il risultato, come spesso accade in tali situazioni, ha però privilegiato solamente uno dei due contendenti: in questo caso il centrale classe ‘99. Accorto su ogni dettaglio ha pressoché annullato il proprio rivale, avvinghiandosi su ogni pallone indirizzato al nigeriano e – come spiegato – riservandosi qualche volta (anche) le maniere forti. Molto del pareggio confezionato dal Torino per 1-1 passa dalla sua copertura in difesa. I voti con cui i quotidiani sportivi stamane in edicola l’hanno incoronato non sono altro che una piacevole conseguenza.

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7.5

Corriere dello Sport: 7