Napoli-Torino, probabili formazioni: Juric lancia Gineitis, nessun turnover per Calzona 

Napoli-Torino è la prossima sfida di Serie A, vediamo le probabili formazioni e le scelte dei due tecnici per il match del Maradona

Ultime ore d’attesa e poi sarà a tutti gli effetti il tempo di Napoli-Torino. Questa sera infatti, i granata faranno tappa in campania, dove affronteranno la compagine allenata da Francesco Calzona. Vediamo dunque le possibili scelte tecniche dei due allenatori e le probabili formazioni per il match valido per la 28° giornata di Serie A.

Iniziando dai padroni di casa, è auspicabile aspettarsi un turnover molto limitato tra gli undici titolari. Martedì Osimhen e compagni affronteranno il Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions, ma quella contro i granata è un’occasione troppo importante per proseguire la rincorsa verso le zone più nobili della classifica. Ecco dunque che Calzona si prepara a sistemare in campo la sua formazione migliore, eccezion fatta per qualche ballottaggio che verrà risolto (forse) all’ultimo minuto.

Zielinski dovrebbe infatti far rifiatare Traorè, mentre non si esclude la partenza di Ostigard dal primo minuto al fianco di Juan Jesus. Nel ruolo di terzino sinistro invece Mario Rui potrebbe prelevare Olivera. Per il resto nessun possibile cambio da segnalare rispetto all’undici sceso in campo contro la Juventus. Politano, Osimhen, Kvaratskhelia a completare il terzetto davanti nel tentativo di superare una delle difese più in forma del campionato.

Sul fronte sabaudo al contrario, la situazione pare diametralmente opposta. Ivan Juric si trova in una situazione di piena emergenza, con una squadra che presenta importanti defezioni in quasi tutti i reparti. In difesa Buongiorno e Rodriguez sono recuperati, mentre non sarà a disposizione Lovato (oltre che il lungodegente Schuurs). Ecco dunque Djidji a completare il reparto davanti al sempre presente Milinkovic-Savic.

Passando a centrocampo poi, pesano e non poco nell’economia della squadra sabauda le assenze di Ilic (causa infortunio) e Samuele Ricci (causa espulsione rimediata con la Fiorentina). Ecco quindi Linetty e il giovane Gineitis in un inedito tandem in mediana. In attacco infine, confermata la coppia Sanabria-Zapata, con Vlasic ad agire alle loro spalle. Nessuna novità sugli esterni dove prenderanno il loro posto Bellanova e Lazaro.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Mazzocchi, Rrahmani, Olivera, Traorè, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cajuste, Ngonge.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Paro.

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Pellegri, Okereke, Kabic, Savva.

Squalificati: Ricci, Juric. Indisponibili: Schuurs, Lovato, Tameze, Ilic.