Napoli: un gol in più dello scorso campionato ma con 10 gare in meno

Il Napoli coglie la quinta vittoria consecutiva e la squadra di Gattuso si avvicina allo spareggio Champions contro la Juve con la voglia di scavalcare i bianconeri.

Gattuso si affida soprattutto all’attacco con numeri strepitosi, soprattutto se rapportati alla scorsa stagione: sono 62 i gol azzurri, uno in più di tutto lo scorso campionato. Sorpasso centrato con 10 gare in meno.

62 v 61 – Il #Napoli ha già segnato più gol in questo campionato (62 reti in 28 gare) che in tutta la scorsa stagione di #SerieA dopo 38 giornate (61). Babà. pic.twitter.com/Qm5PUhKjRt

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 4, 2021