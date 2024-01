STATS – Il record di Zerbin: nessuno come lui in Supercoppa

Prima la paura, poi la doppietta, infine la storia

Zerbin diventa il giocatore più veloce a segnare una due reti nella storia della Supercoppa italiana. I due minuti tra un gol e l’altro gli permettono di scavalcare i 6 minuti di Claudio Lopez in Lazio-Inter dell’edizione 2000-2001, Pippo Inzaghi nella finale del ’97-98 contro il Vicenza con la maglia della Juve, e Paulo Dybala che siglò tra l’85mo e il 91mo due reti contro la Lazio (partita poi persa 3 a 2)

Scorrendo questa speciale classifica abbiamo Shevchenko che nella sua tripletta contro la Lazio nell’edizione 04-05, passarono solo 7 minuti tra il primo e il secondo gol, Aquilani nel 2006-07 dove il giallorosso segno due gol in 9 minuti nel pirotecnico 4-3 con cui l’Inter piegò la Roma (e in quella partita anche Vieria fece due gol) ed Eto’o, ancora in un Inter-Roma di 5 anni dopo, quando il camerunese andò in rete al 70’ e all’80’ esatti.

Altre doppiette particolari furono quelle di Tevez e Higuain nel 2014-2015, l’uno per la Juve e l’altro per il Napoli, in un vero e proprio tango argentino, e quelle di Silenzi e Careca con cui nel’edizione 1990-91 il Napoli piegò con un clamoroso 5-1 la Juve di Maifredi e del neo-acquisto Roberto Baggio.

Ecco l’elenco completo:



1990-91 Napoli-Juve

SILENZI (8’, 45’)

CARECA (11’, 71’)

1996-97: Milan-Fiorentina

BATISTUTA (12’, 83’)

1997-98: Juve-Vicenza

INZAGHI (49’, 55’)

2000-01: Lazio-Inter

C. LOPEZ (32’, 38’)

2002-03: Juve-Parma

DEL PIERO (39’, 73’)

2004-05: Milan-Lazio

SHEVCHENKO (36’, 43’, 76’)

2006-07 Inter-Roma

VIEIRA (44’, 74’)

AQUILANI (25’, 34’)



2010-11 Inter-Roma

ETO’O (70’, 80’)

2014-15 Juve-Napoli

TEVEZ (5’, 107’)

HIGUAIN (68’, 118’)

2017-18 Juve-Lazio

IMMOBILE (32’, 54’)

2017-18: Juve-Lazio

DYBALA (85’, 91’)

2023-24 Napoli-Fiorentina

ZERBIN (84’ 86’)