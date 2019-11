Napoli: Zielinski e la fragilità nelle ripartenze avversarie

Il Napoli è in difficoltà nelle transizioni difensive. Senza Allan, Zielinski soffre in mezzo quando gli avversari ripartono

Tra i molti problemi del Napoli di Ancelotti ci sono le transizioni negative. Ossia, la disposizione della squadra quando gli avversari perdono palla. I partenopei sono una squadra propositva che gioca in avanti, in fase di possesso si dispongono con un 3241: senza Allan, la mediana è composta da Zielinski e Fabian Ruiz.

Va da sé che nelle ripartenze avversarie si tratta di un centrocampo troppo fragile, a disagio nella difesa in campo aperto. Un esempio nella slide sopra, con un buco in mezzo. Con Rui avanzato, Zielinski si defila per sopperire all’assenza del terzino. Manca Ruiz, con Insigne che ripiega. La retroguardia è troppo spesso esposta senza protezione quando l’avversario parte in contropiede.