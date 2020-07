Napoli, Mario Rui: «Dobbiamo focalizzarci sulle cose positive»

Intervistato da Sky Sport, Mario Rui ha parlato del momento del Napoli e degli obiettivi futuri della propria squadra

Il difensore del Napoli, Mario Rui, ha così parlato prima del match contro la Roma:

«Con Gattuso abbiamo parlato di cosa non è andato e di cosa è andato meno bene nella scorsa partita. Non ci sono state comunque cose da buttare perché in certi tratti abbiamo fatto bene. Dobbiamo focalizzarci sulle cose positive e riproporle stasera. Penso che ce la possiamo giocare per conquistare posizioni migliori, il campionato è aperto fino alla fine».