Nasce il difensore brasiliano Thiago Silva – 22 settembre 1984 – VIDEO

Il 22 settembre 1984, in Brasile, nasce il difensore Thiago Silva, sbocciato in Italia con la maglia del Milan

Il 22 settembre 1984 nasce, a Rio de Janeiro, il difensore brasiliano Thiago Silva. Giocatore e uomo di grande spessore, tanto da ricoprire il ruolo di capitano del Paris Saint-Germain e, fino ai Mondiali 2014, di aver indossato la fascia al braccio anche in Nazionale.

Thiago Emiliano da Silva, così all’anagrafe, in precedenza ha militato nel Fluminense (2006/08) e nel Milan, con cui tra 2009 e 2012 ha collezionando 93 presenze in Serie A, segnando 5 reti e vincendo soprattutto uno scudetto nel 2010/11. In Francia, invece, ha conquistato sette campionati, sette Supercoppe francesi e cinque Coppe di Francia. Nel 2020 il passaggio al Chelsea, con la conquista della Champions League 2021. Con il Brasile, infine, ha vinto un bronzo (2008) e un argento (2012) alle Olimpiadi, oltre alle vittoriose esperienze in Confederations Cup (2013) e in Copa América (2019).