Nazionale italiana femminile, le azzurre al Mondiale di Francia: Lisa Boattin

Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Lisa Boattin

Ancora un’età giovanissima, ma Lisa Boattin ha già tantissima esperienza da vendere. Originaria di Portogruaro, ha debuttato in Serie A con la maglia del Venezia 1984 nel 2011, quando la carta d’identità recitava appena 14 anni. Nel 2012 il trasferimento al Pordenone, dove disputa due stagioni prima di accasarci al Brescia. Il Lombardia inizia a togliersi soddisfazioni non indifferenti: è decisiva per il raggiungimento dei quarti in Champions League.

Due anni tra le fila delle Rondinelle e poi l’approdo a Verona. Una stagione con i gialloblù prima del grandissimo salto: la Juventus. Le basta appena una stagione per vincere lo scudetto, di cui è anche protagonista. Difficilmente il CT Milena Bartolini avrebbe potuto rinunciare a lei per i Mondiali che attendono le azzurre in Francia.