Nations League, i CONVOCATI della Francia in vista dei prossimi match. La LISTA COMPLETA

Nations League, i CONVOCATI della Francia visti anche gli impegni in Nations League. La LISTA COMPLETA di Deschamps

La Francia come Nazionale di punta della Nations League, ha voluto diramare fin da subito la lista convocati per settimana prossima. Ecco la lista completa decisa da Deschamps per i prossimi match.

Portieri: Mike Maignan, Brice Samba e Alphonse Areola

Difensori: William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Théo Hernandez, Wesley Fofana, Jonathan Clauss,

Centrocampo: Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Manu Koné