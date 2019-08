Nel week-end il calcio d’inizio di Serie A e Serie B su Dazn

Nel week-end il calcio d’inizio di Serie A TIM e Serie BKT su Dazn: si parte questa sera con l’anticipo cadetto tra Pisa e Benevento

L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – ritornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend. La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio appuntamento: Roma-Genoa, con l’esordio del nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, e Hellas Verona-Bologna. Da non perdere inoltre il posticipo di lunedì 26 agosto, quando alle 20:45, la nuova Inter di Antonio Conte debutterà davanti ai propri tifosi ospitando il neo promosso Lecce di Fabio Liverani.

La Serie BKT riparte invece venerdì 23 agosto alle 21:00 con l’anticipo della prima giornata tra il Pisa, al ritorno nella categoria, e il Benevento guidato in panchina da Filippo Inzaghi. Saranno ben otto gli incontri tra sabato e domenica, tra i quali spicca la sfida tra il Perugia di Massimo Oddo e il Chievo Verona, in programma domenica 25 agosto alle 21:00 in diretta dallo stadio Renato Curi. Il primo turno si concluderà lunedì 26 agosto, quando alle 21:00 il Pordenone disputerà la sua prima storica partita in Serie B affrontando, alla Dacia Arena di Udine, il Frosinone, determinato a risalire subito nella massima categoria.