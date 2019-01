Neopromossa a chi? Parma da record per punti conquistati in 20 giornate

Il Parma ha conquistato 28 punti in in venti giornate: era dal 2013/2014 che una neopromossa non ne faceva così tanti

Inglese-Gervinho. Coppia che sta facendo letteralmente volare il Parma di D’Aversa e coppia che ha griffato la vittoria della Dacia Arena contro l’Udinese. Vittoria numero 8 in campionato per gli emiliani che, paragonati alle altre due neopromosse della Serie a, stanno facendo un campionato a parte. -1 dalla zona Europa. Traguardo impensabile ad inizio stagione ma che invece grazie all’astuzia sul mercato di Daniele Faggiano e la qualità degli interpreti gialloblù sta diventando realtà. E i paragoni, quindi, si sprecano. Confrontandole ad altre neopromosse passate, viene immediatamente in mente il Verona 2013/2014 che riuscì addirittura ad accumulare 32 punti in 20 partite.

Quattro in più dei gialloblù che comunque possono vantare un piccolo record. È infatti da quella stagione che una neopromossa non faceva così tanti punti in 20 giornate. Applausi al Parma che oltre ad aver conquistato tre promozioni consecutive, si sta imponendo anche in Serie A.