Nesta rifiuta Gattuso: «Non lo allenerei, è ingrassato» – VIDEO

Il tecnico del Frosinone Nesta ha lanciato una simpatica frecciatina all’ex compagno di squadra Gattuso – VIDEO

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha detto la sua sull’importanza dell’allenatore all’interno della squadra, approfittando della situazione per elogiare e poi punzecchiare l’ex compagno di squadra al Milan Gennaro Gattuso.

«L’allenatore conta tantissimo perché deve scegliere i cavalli giusti a cui affidarsi. Faccio l’esempio di Gattuso, che faceva scattare la scintilla anche durante gli allenamenti. Con lui non esistevano giorni banali, anche se non aveva i piedi di Pirlo. Se lo allenerei? Adesso no perché è ingrassato».