Nestorovski saluta Palermo: Non meritavi tutto questo – FOTO

Nestorovski firma con l’Udinese e saluta Palermo. Il messaggio dell’ex capitano è da pelle d’oca – FOTO

L’Udinese di Tudor rinforza il reparto offensivo con Nestorovski, ma l’ex capitano del Palermo non dimentica di salutare i rosanero. Il calciatore pubblica un messaggio d’amore su Instagram alla sua ex squadra.

Ecco le sue parole: «Palermo non meritava tutto questo. Non lo meritavano soprattutto tutti quelli che ogni giorno hanno dato l’anima per il bene di questo club. Ma la forza di ognuno si vede nei momenti di difficolta’. Sono orgoglioso di essere stato il capitano di questa grande squadra. Palermo sarai per sempre casa mia».