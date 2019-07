Nestorovski Udinese, Marino: «Ha rifiutato tante offerte per venire da noi»

Nestorovski Udinese, parla Marino, direttore dell’area tecnica dei friulani: ecco le parole sull’arrivo dell’attaccante

Ilija Nestorovski è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante macedone, ex Palermo, arriva per rinforzare il pacchetto offensivo di mister Tudor. Ecco le parole di Pierpaolo Marino, dal sito ufficiale dell’Udinese:

«Nestorovski ha già dimostrato in passato di saper far gol in tutte le categorie, compresa la Serie A. Ha preferito l’Udinese rispetto ad una serie di offerte importanti che gli erano pervenute e di questo va ringraziato».