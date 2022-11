Neuer, annuncio choc: «Ho un cancro alla pelle, mi sono operato tre volte»

Manuel Neuer fa un annuncio choc: le dichiarazioni del portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca

Manuel Neuer, portiere tedesco del Bayern Monaco, ha fatto un annuncio choc sui propri canali social.

LE PAROLE – «Ho un cancro alla pelle, mi sono già operato tre volte. Entrambi (con Angelique Kerber hanno lanciato una linea di prodotti ndr.) abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle. Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare: Perché mi alleno sempre all’aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura».