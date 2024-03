Newcastle, nuovo ds cercasi: occhi su Maldini

Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo ds per la prossima stagione e tra i nomi ci sarebbe anche quello di Paolo Maldini

Secondo il tabloid The Indipendent la bandiera del Milan sarebbe in lizza per sostituire Dan Ashworth, destinato al Manchester United. Insieme a lui, candidati Hugo Diana, che attualmente è il direttore sportivo dello Sporting Lisbona e Paul Mitchell, libero e super favorito per il ruolo dopo la recente esperienza al Monaco. I Magpies, che hanno preso contatti e informazioni anche su Rui Pedro Braz del Benfica e su Tiago Pinto, col portoghese che ha appena lasciato la Roma, chiederanno a chi si occuperà del prossimo mercato di rinfrescare la squadra.