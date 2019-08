Neymar Barcellona, c’è la strategia blaugrana per il ritorno del brasiliano

Neymar Barcellona, Bartomeu studia la strategia per far ritornare il brasiliano al Camp Nou. Prestito con obbligo l’idea del patron

Neymar non smette di mandare segnali d’amore al Barcellona, e al contempo sembra non appoggiare al massimo la causa Psg. I blaugrana hanno già fatto un investimento importantissimo portando in squadra Griezmann, ma non è detto che si fermino qui.

L’ipotesi ritorno del brasiliano è sempre più concreta e, stando a quanto riportato dalla testata spagnola Sport, il Barça avrebbe studiato una strategia ben precisa. Bartomeu vorrebbe l’attaccante sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.