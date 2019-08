Neymar Barcellona, Leonardo fa chiarezza sulla situazione

Neymar Barcellona, il dirigente Leonardo fa chiarezza sulla situazione del giocatore: «Ancora nessun accordo, stavamo parlando»

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Neymar al Barcellona, ma la realtà dei fatti racconta altro. La trattativa, per quanto avanzata possa essere, non è ancora alle sue battute finali. È proprio a tal proposito che è intervenuto Leonardo, dirigente del Psg.

“L’unica proposta scritta da parte del Barcellona ci è arrivata solo il 27. Eravamo disposti a parlare di soldi e contropartite, ma poi non è mai più arrivata la conferma in linea con le nostre esigenze. L’accordo quindi non c’è», rimarca l’ex Milan dopo la sfida dei parigini al Metz.