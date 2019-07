Neymar sogna il ritorno al Barcellona, ma manca l’offerta

Neymar sogna il grande ritorno al Barcellona, ma al momento il Psg non ha ricevuto alcuna offerta: le ultime sul brasiliano

Ormai non ci sono più dubbi: la volontà di Neymar è quella di lasciare il Psg. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, il club che lo ha lanciato nel mondo del calcio europeo, ma al momento non c’è nessuna offerta degli spagnoli ai francesi.

A riportarlo è Le Parisien, secondo cui le intenzioni del giocatore e del club francese sono chiare: adesso il Psg non preme più per tenere l’attaccante, ma vuole un’offerta giusta per farlo partire. Il brasiliano, comunque, è stato chiaro: sogna il grande ritorno in blaugrana.