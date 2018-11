Napoli-Paris Saint German, dribbling ubriacante di Neymar su Marek Hamsik e cross che non ha esito

Tante belle giocate nei primi trenta minuti di Napoli-Paris Saint German allo stadio San Paolo. La classe in campo è tantissima e i dribbling e la qualità delle azioni ne sono testimonianza. Una tra le tante è stato il surplace di Neymar ai danni del capitano azzurro Hamsik. Finta e scatto sul fondo con cross in mezzo all’area che per fortuna dei partenopei non ha avuto conseguenze.