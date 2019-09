Neymar, il TAS riduce la squalifica in Champions: Icardi titolare con il Real?

Il TAS di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del PSG contro la squalifica di tre giornate inflitta a Neymar in Champions: ora sono due

Neymar sorride a metà. Dopo il gol (splendido) che è valso la vittoria del PSG sullo Strasburgo, il TAS di Losanna ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal club parigino per la squalifica al brasiliano di tre giornate in Champions.

Squalifica ridotta a due partite, il che vuol dire che Neymar non potrà prendere parte agli incontri con Real Madrid e Galatasaray. Ritorno in campo previsto quindi per la terza giornata che vedrà il PSG impegnato in Belgio contro il Club Brugge il prossimo 22 ottobre. Probabile vedere, quindi, Icardi in attacco contro il Real Madrid.