Brasile, Neymar ci ricasca: reagisce dopo tunnel in allenamento – VIDEO

Altro brutto gesto di Neymar dopo il pugno al tifoso del Rennes. Il campione, impegnato con la maglia del Brasile in vista della Copa America, ha scaraventato a terra Weverton, compagno di Nazionale.

L’asso del PSG ha perso la testa dopo aver subito tunnel dal giocatore del Cruzeiro, e lo ha atterrato. Neymar ha poi lasciato l’allenamento per infortunio. Ecco il video:

Not his biggest fan but Neymar’s bang on here. You don’t let teenagers nutmeg you in training. Lucky he didn’t get chinned….

pic.twitter.com/MMMUql9KgF

— Jay Motty (@RFFH) May 29, 2019