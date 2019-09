Nicchi: «Autolesionistico pensare un futuro senza VAR»

Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi intervenuto alla prima puntata de ‘La politica nel pallone’ su GR Parlamento

Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, ha parlato durante la nuova trasmissione “La politica nel pallone” in onda su GR Parlamento. Ecco le parole del numero uno dell’’Associazione Italiana Arbitri.

VAR – «La macchina sta procedendo a passo spedito, come ho sempre sostenuto lavoriamo sempre per far meglio ma, se si tolgono gli errori della prima giornata a Firenze e di ieri a Genova, ha dato un grande supporto. Resto sorpreso quando si imputa a noi arbitri di non andare al VAR o che si impiega troppo a decidere: vorrei ribadire il concetto che l’arbitro al VAR lavora in cooperazione con l’operatore tecnico e l’arbitro in campo, deve prendere la decisione il prima possibile, non senza però impiegare il tempo necessario per prendere la decisione giusta. Sarebbe anacronistico e autolesionistico pensare ad un futuro senza il VAR»