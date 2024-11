Davide Nicola chiaro: «Il Cagliari contro il Milan deve partire da questo presupposto»

Conferenza stampa Nicola, il tecnico rossoblù presenta ai media la gara di domani contro il Milan alla Unipol Domus

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Milan alla Unipol Domus. CagliariNews24 segue in diretta le sue dichiarazioni riportandole testualmente.

PICCOLI – «E’ un 2002, è il primo anno che è un inamovibile. Crediamo in lui, ha un istinto legato al tiro dove se non tira va in defibrillazione. Però tirare sempre da ogni posizione non va bene, a volte bisogna pensare. In questo momento dobbiamo far crescere i giocatori e dare continuità ai risultati. Nelle soste ci si può concentrare su altre soluzioni ancora»

SQUADRA – «Noi le sconfitte dobbiamo valutarle per quello che sono il nostro obiettivo. Chi lotta per il nostro obiettivo perde un determinato numero di partite all’anno. Dobbiamo avere l’ambizione di andare in campo contro qualsiasi avversario pensando di poter fare gioco. Dobbiamo capire quando bisogna mantenere la gara salda per portarla dove vogliamo, ci saranno partite dove faremo bene ma non la porteremo a casa, ci sono partite dove avremo più qualità e punti ed espressione di gioco. Questo vale per noi ma anche per i nostri rivali. La cosa da non fare è vivere di picchi di entusiasmo. Noi meritiamo i punti che abbiamo, sappiamo che dobbiamo fare un tot per raggiungere la salvezza. Manteniamo alta l’ambizione per migliorarsi. La salvezza è una Champions e dobbiamo fare tutto per questo»

DETTAGLI – «Dobbiamo acquisire la capacità di passare da un vestito all’altro, questo è normale quando stai costruendo nuovi percorsi, non devi annoiare ma fare le cose che ti servono. Abbiamo un’identità precisa che varia a seconda degli avversari e del loro modo occupare il campo. Adesso che abbiamo questa identità partono gli automatismi, capire i tempi di gioco, quando rallentare e quando accelerare»