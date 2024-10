Davide Nicola post Juve Cagliari: «Abbiamo compiuto una grande impresa. Sul CALCIO DI RIGORE...»

Le DICHIARAZIONI del tecnico Davide Nicola dopo la partita di Serie A JUVE CAGLIARI. Ecco le parole dell’allenatore

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Davide Nicola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla partita di Serie A Juve Cagliari.

PAROLE – «Ho detto a tutti i giocatori che non era facile, sono stati davvero tutti bravi. L’importante è quello che sanno quello che io penso di loro. Siamo riusciti a prendere punti con tre Juve diverse. Questa Juve ha un gioco posizionale importante, verticalizza meno. Abbiamo modificato tra primo e secondo tempo una scalata che non mi piaceva troppo, abbiamo modificato quelle uscite mantenendo più equilibrio. Peccato per il palo che sarebbe stato qualcosa di eccezionale».

SUL RIGORE – «Dal punto di vista tecnico non mi convince l’idea di dare questo rigore. Se devo saltare è ovvio che al momento dello stacco devo dare uno slancio, non aumenti l’ingombro per volere. Molti colleghi sono di questo avviso, poi si accetta ovviamente la decisione degli arbitri. Se mi fai cadere all’indietro come faccio a dimenticarmi di avere due braccia. Impossibile dare un rigore se subisco un contatto che mi costringe ad andare all’indietro, è una questione di bio-meccanica».

COSA LASCIA QUESTA PARTITA – «Ci permette di salire da 5 a 6 punti che è sempre importante. Per arrivare al nostro obiettivo, che non è quello della Juventus, fare punti vuole dire prendere fiducia ma valutarlo come micro-episodio perché una partita non fa un obiettivo».