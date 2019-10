Nizza, Ounas out per due mesi: si dovrà operare al ginocchio

L’attaccante del Nizza, ma ancora di proprietà del Napoli, Adam Ounas, ha riportato un infortunio al ginocchio che lo costringerà ad uno stop

In estate si è trasferito al Nizza per cercare maggior minutaggio e presenze in Francia ma finora le cose non sono andate benissimo. Nelle scorse settimane l’attaccante ha riportato un infortunio al ginocchio che lo costringerà a diverse settimane di stop.

Il tutto è avvenuto lo scorso 24 settembre quando nel corso di un match di campionato con il Monaco, a seguito di uno scontro di gioco con Toure, è stato costretto a lasciare il campo in barella. L’infortunio subito è più grave del previsto infatti Ounas dovrà operarsi al ginocchio e rimanere fermo per almeno due mesi.