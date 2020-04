Nocerino: «Milan, ci vorrebbero almeno 3 o 4 giocatori come Ibrahimovic»

Le dichiarazioni di Antonio Nocerino sull’ex compagno Zlatan Ibrahimovic e sul suo impatto nel Milan odierno

Nel corso della diretta Instagram organizzata dalla nota pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, Antonio Nocerino ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha condiviso lo spogliatoio al Milan.

«Quello di oggi è un Milan giovane e in costruzione. L’arrivo di Ibrahimovic a gennaio ha tolto pressione ad altri giocatori. Gli occhi vanno tutti su di lui e i giovani così hanno meno responsabilità. Di giocatori come lui ce ne vorrebbero tre o quattro in più».