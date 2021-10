Nocerino: «Mi auguro il Napoli vinca lo scudetto. Quando giocavo alla Juve...»

Antonio Nocerino parla della lotta scudetto, svelando anche un retroscena dei tempi in cui militava nella Juve

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Antonio Nocerino ha parlato della situazione in casa Napoli e non solo:

NAPOLI – «Secondo me è stato fatto un errore con Insigne, non si sarebbe dovuto arrivare a questo punto perchè potrebbe essere tardi. Il Napoli non deve approfittare del fatto che lui sia il capitano e che sia napoletano».



SCUDETTO – «Mi auguro che il Napoli possa vincere, invece il mio amico Ibrahimovic si accontenterà della qualificazione in Champions. Mi piacerebbe vedere la città in festa, mi auguro che questo possa succedere il prima possibile».

RETROSCENA JUVE – «Quando scambiavo la maglia con un calciatore del Napoli la lasciavo nel cassetto dell’armadietto dello spogliatoio, sempre».