Non c’è caldo che tenga: invasione atalantina a Genova contro la Sampdoria

Oltre mille tifosi dell’Atalanta presenti nel settore ospiti del Ferraris, ma si prospetta addirittura il tutto esaurito (toccando quota 2mila)

Verso ferragosto si prospetta un gran numero di persone in Liguria. Mare? Tutt’altro, sono i tanto passionali quanto presenti tifosi dell’Atalanta che, in occasione della prima partita di campionato, non vedono l’ora di sostenere i ragazzi per portarli alla vittoria.

Non esiste mercato che tenga quando si tratta di assistere alle vicende dell’Atalanta stessa, e la dimostrazione più lampante sono i biglietti venduti per quanto concerne il settore ospiti: la parte superiore è completamente esaurita, mentre quella inferiore è già presa d’assalto online tramite Ticketone.

Si prospetta l’invasione atalantina a Genova, indipendentemente dal risultato finale, considerando che addirittura l’organizzazione “Semper In Trasferta” (che si occupa del trasporto dei sostenitori orobici durante le gare fuori casa) è in procinto di riempire un terzo pullman. La voglia di Atalanta si respira nell’aria.