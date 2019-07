Il Notts County scrive alla Juve: «Aiutateci a comprare le maglie»

Il Notts County chiede aiuto alla Juve, 116 anni dopo averle donato delle divise da gioco bianconere: l’appello del club

Il club inglese Notts County chiede aiuto alla Juve. 116 anni fa la società inglese regalò alla Vecchia Signora le maglie a strisce bianconere, che ancora oggi sono caratteristiche del club, perché fino a quel momento si giocava con maglia rosa poco resistenti. L’inglese Savage, nella dirigenza di allora, chiese aiuto ad un suo amico di Nottingham, che lavorava nel club, che accontentò la Juve, inviando casacche bianconere.

Oggi, 116 anni dopo, il Notts sta vivendo un momento di crisi e non può comprare le maglie. Così, il club, ha pensato di scrivere alla società torinese, come si legge sul giornale Nottingham Post: «Da quando il Notts ha dato alla Juventus le sue strisce bianche e nere nel 1903 c’è stata una vera storia e affinità tra i club. Con la crisi che si sta verificando e il fatto che i giocatori indossino ancora il vecchio kit, scrivere alla Juventus sembrava una buona idea per vedere se possono dare una mano. Che gesto fantastico sarebbe se, 116 anni dopo, potessero restituire il favore e aiutare il Notts a procurarsi nuove magliette per la prossima stagione. Non c’è nulla di male nel porre la domanda»