Novellino: «Lotta salvezza, 8 squadre coinvolte perché il livello si è abbassato»

Novellino, allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle squadre in lotta per la salvezza in Serie A

Walter Novellino è stato spesso un allenatore impegnato nella lotta per salvarsi. Ecco la radiografia che fa per quanto riguarda la situazione odierna, valutazioni offerte a La Gazzetta dello Sport.

OTTO SQUADRE IN LOTTA – «Sì, sono tante. Ma il campionato s’è livellato verso il basso. Chi è partito giocando bene come Lecce e Frosinone poi ha rallentato e i valori si sono allineati».

IL LECCE – «Mi è dispiaciuto per D’Aversa, non è stato un gesto da lui, ma la società ha agito bene. Non è stato un bel momento, bisognava rispondere con decisione. Gotti ha messo a posto una squadra forte, ha esperienza e ha trovato un gruppo ben preparato».

L’UDINESE RISCHIA – «Eh sì… La squadra è sempre nuova con tanti stranieri giovani di diverse nazionalità, li deve aspettare per la crescita. Però a volte rischia e quest’anno fatica perché ha trovato più squadre del suo livello. Ma alla fine i risultati le daranno ragione. E ha fatto bene a dare fiducia a Cioffi: così un allenatore lavora bene»

IL VERONA – «Mamma mia, ha mandato via tutti e sembrava retrocesso! Invece sono stati bravi a prendere nuovi giocatori validi e Baroni in poco tempo li ha fatti inserire con un gran lavoro. Un allenatore in una squadra conta al 50% e Baroni l’ha dimostrato»

IL CAGLIARI DI RANIERI – «Sono felicissimo che Claudio sia ancora in pista, dimostra che noi settantenni siamo ancora validi per la panchina. E poi vedo che tutti i giocatori lo seguono, ha il gruppo in mano e questo è fondamentale».

L’EMPOLI DI NICOLA – «Nicola è molto bravo a dare le sterzate, si era visto anche a Salerno. L’Empoli giocava bene con Andreazzoli, con lui è una squadra che oltre a giocare bene ci mette anche il cuore, perché forse si era seduta un po’»