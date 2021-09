Numero maglia Anguissa Napoli: la scelta del centrocampista

André Frank Zambo Anguissa ha scelto il suo numero di maglia per la sua avventura al Napoli: sarà l’erede di Milik

Andrè Frank Zambo Anguissa ha scelto il numero di maglia per la sua avventura al Napoli. Il centrocampista del Camerun, arrivato in prestito dal Fulham, potrebbe esordire già contro la Juventus nella gara del Maradona.

Dopo Milik, lo stadio azzurro vedrà un altro numero 99 in campo: questa la scelta di Anguissa per il numero di maglia per il suo periodo al Napoli.