Nuova maglia Fiorentina 2018/2019, presentate oggi le divise viola per la prossima stagione: all’evento sul Lungarno, presente Giancarlo Antognoni e rappresentati delle squadre del Calcio storico fiorentino

Nuova maglia Fiorentina 2018/2019: presentate oggi le nuova divise della squadra viola. All’evento che ha avuto luogo nel pomeriggio sul Lungarno, hanno presenziato il dirigente Giancarlo Antognoni e rappresentanti delle quattro squadre del Calcio storico fiorentino. Durante la presentazione sono state svelate cinque divise; la prima maglia, la classica viola da casa, e altre quattro in tono cromatico con le squadre del Calcio storico: azzurra, rossa, verde e bianca.

Per quanto riguarda la prima maglia che indosseranno i giocatori viola nella prossima stagione, c’è la novità del pantaloncino nero, una caratteristica che ritorna dopo tanti anni. Per rimarcare il forte legame con il Calcio storico, sulla maglia viola è stampato all’interno il ‘Saluto alla Voce’ che apre tradizionalmente le partite in Piazza Santa Croce: «State attenti al comando. Badate a voi, le armi in pugno. Presentate le armi, salutate! Rimetettevi, armi a terra! Riposatevi sulle vostre armi. Gridate con me. VIVA FIORENZA!».