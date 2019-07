Nuova serie tv sul calcio: episodi con Messi e calcio femminile – VIDEO

Una nuova serie tv sul calcio: tra i sei episodi, uno dedicato a Messi e attenzione anche sul calcio femminile – VIDEO

Una nuova serie tv è in arrivo, prodotta da Amazon e distribuita tramite il portale Amazon Prime Video. Si chiamerà “This is football”, ed in sei episodi cercherà di spiegare l’amore per il calcio, raccontando delle storie.

Una delle puntate sarà dedicata a Lionel Messi. L’episodio, intitolato “Wonder”, racconta della meraviglia e della gioia nel veder giocare l’argentino. Un episodio sarà incentrato anche sul calcio femminile, dal nome “Belief”.