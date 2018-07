Nuovi canali Sky Sport: la nuova numerazione dal 2 luglio

Importanti novità in arrivo per gli abbonati. Nuovi canali Sky Sport: in arrivo una nuova numerazione a partire dal 2 luglio

Nuova stagione in arrivo, cambia tutto in casa Sky Sport! Sky si è assicurata i diritti di 7 partite su 10 della nostra Serie A per il triennio 2018-2021, ma ha anche i diritti per il prossimo triennio della Champions League e dell’Europa League. La Serie B andrà in onda su Dazn, la piattaforma di Perform, e si lavora non solo per i diritti tv legati alla Premier League, seguita da molti appassionati italiani, ma anche per i diritti tv di numerosi eventi sportivi. Sky, come recita il motto, è la casa dello sport, e ha voluto regalare nuovi canali ai propri abbonati. Da domani, lunedì 2 luglio 2018, debutteranno dei nuovi canali Sky Sport. Al canale 200 rimarrà sempre Sky Sport 24, dedicato all’informazione sportiva, 24 ore su 24, ma nel novità arrivano dal 202 in poi. Sì perché sul 201 è confermato, ancora una volta, Sky Sport Uno, dove verrà trasmesso il meglio della programmazione sportiva di Sky. Dal 2 luglio Sky trasmetterà Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo.

Nuovi canali Sky Sport: la nuova numerazione

Le novità, dicevamo, arrivano soprattutto dal 202 in avanti. Dal 2 luglio in poi, ogni canale avrà uno sport dedicato. Sul 202 debutterà Sky Sport Football con il meglio del calcio europeo e mondiale, con la nuova Champions League, l’Europa League. Novità anche al canale 203, dove lunedì 2 luglio si accenderà Sky Sport Arena, il canale che ti porta al centro dell’azione, di qualunque azione – e di qualunque sport si tratti. Sul canale 204 debutterà invece Sky Sport Golf con appuntamenti dai green di tutto il mondo, fino all’attesissima Ryder Cup 2018. Altro debutto sul canale 205 con Sky Sport NBA, con l’aggiunta della programmazione originale di NBA TV. Confermatissimi invece Sky Sport F1, che si sposta sul 206, e Sky Sport Moto Gp, sul canale 207. Sul 208 invece il nuovo Sky Sport Serie A, con i grandi match del campionato di Serie A, che partirà in anteprima in estate con l’International Champions Cup, la ‘Champions League estiva’.