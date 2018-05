Chi sarà il nuovo allenatore Real Madrid dopo Zidane?

Chi sarà il nuovo allenatore Real Madrid? Le parole di Zidane aprono la successione: le quote dei bookmaker provano a fare maggior chiarezza

La notizia del giorno in casa Real Madrid riguarda le dimissioni di Zinedine Zidane dalla panchina delle merengues. Dopo aver conquistato ben tre Champions League consecutive, l’ex campione del mondo francese rimette il suo mandato al presidente Florentino Perez. Zidane ha svelato in conferenza stampa i motivi che lo hanno spinto a lasciare Madrid e già nell’immediato in molti si son chiesti: «Chi sarà il nuovo allenatore Real Madrid?».

Le panchine delle big europee sono praticamente tutte occupate, eccezion fatta ancora per il Chelsea. Ma in casa Real si fa largo anche un’ipotesi ‘interna‘ che prevederebbe l’arrivo di Guti e Solari come tecnici ad interim. Proviamo a fare maggior chiarezza attraverso le quote dei bookmaker inglesi che hanno già rilanciato le quote del prossimo allenatore delle merengues. In pole position spunta Arsene Wenger, quota 3 per Sky Bet, mentre i papabili sono anche Conte (4), Guti (5) e Pochettino (6). Più indietro, invece, i nomi di Sarri (8) e sopratutto Allegri (12). Leggi anche: Zidane-Allegri, pazza idea scambio tra Real e Juve