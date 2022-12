Nuovo San Siro, le richieste del comune a Inter e Milan

Le richieste del comune di Milano a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio San Siro, in particolare la lontananza dalle case

Il Comune di Milano ha mosso delle richieste verso Inter e Milan per la creazione del Nuovo San Siro. Secondo quanto riportato da La Repubblica ha chiesto ai club alcuni ritocchi. Tra i temi trattati ci sono: l’aumento del verde; la neutralità carbonica dell’operazione per adeguare il tutto al piano aria clima; lo spostamento dello Stadio.

L’esigenza è quella di avere la nuova arena il più possibile lontana dalle abitazioni affacciate su via Tesio. L’idea è quella di farla arretrare di qualche metro dalla via. Le parti parlano di «clima sereno» , ma anche di «dialogo non facile e molto delicato» .

