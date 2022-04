Nuovo stadio, e se il Milan ora volesse fare da solo? Lo scenario

Lo scenario sul futuro dell’impianto che dovrebbe sorgere a San Siro, se il Milan decidesse di mettersi in proprio

Il possibile passaggio di proprietà del Milan ingarbuglia ulteriormente la questione stadio, lo scrive Gazzetta. Il progetto del nuovo stadio di proprietà da realizzare insieme all’Inter andrà avanti senza intoppi o ci sarà da mettere in conto qualche frenata lungo il cammino? I confini del dibattito sono circoscritti in sei mesi: ci sarà tempo per discutere fino al 30 novembre, poi si tireranno le somme e i contorni della nuova casa di Milan e Inter saranno più definiti.

In casa rossonera l’argomento stadio non genera agitazione: da quanto filtra il progetto non dovrebbe subire rallentamenti anche perché, fin da quando i due club hanno presentato il progetto di fattibilità per il nuovo San Siro (estate 2019), l’impegno e la determinazione del Milan hanno funzionato spesso da motore nel percorso fatto a braccetto con l’Inter. La posizione dei nuovi proprietari rispetto alle coordinate del progetto attuale: e se volessero fare da soli e costruirsi uno stadio tutto loro, senza cioè coinvolgere l’Inter? Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi: fino a quando il Milan non passerà di mano, questo resta uno scenario impossibile da prevedere