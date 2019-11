Nuovo stadio, la risposta di Inter e Milan a Sala: «Da valutare le condizioni poste»

Nuovo stadio San Siro: Inter e Milan hanno risposto alle dichiarazioni del sindaco Sala sulla bontà del progetto dei due club

Con una breve nota congiunta Inter e Milan hanno risposto alle parole espresse in mattinata dal sindaco Sala sul nuovo San Siro. Il primo cittadino milanese si era detto favorevole, ma con riserva, del Consiglio Comunale in merito alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto per il nuovo stadio. Ecco la risposta delle due società.

«In relazione alla delibera odierna della Giunta Comunale, che riconosce il Pubblico Interesse alla proposta presentata da AC Milan e FC Internazionale Milano, i Club si riservano di analizzare nel dettaglio l’atto e valutare se le condizioni poste siano compatibili con la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto»