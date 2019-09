Nuovo stadio Milan Inter: oggi nuovo vertice. Lo scenario

Nuovo stadio Milan Inter: oggi nuovo vertice a Palazzo Marino per decidere sulla costruzione del nuovo impianto

Continuano gli incontri e le trattative per il nuovo stadio di Milan e Inter. Come riportato da Il Corriere dello Sport, oggi è in programma un nuovo vertice a Palazzo Marino, con i capigruppo del Consiglio comunale.

L’idea delle sue società sembra essere quella della costruzione di un nuovo impianto però sempre in zona San Siro: al momento, sembra in vantaggio il progetto del colosso americano Populous.