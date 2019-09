Nuovo stadio Milan Inter: stretta finale, Populous in vantaggio su Manica-Cmr

Inter e Milan sembrano essere arrivate alla stretta finale per il nuovo stadio da costruire: due le compagnie rimaste

Il nuovo stadio di Inter e Milan sembra essere giunto al giro di boa definitivo. Il colosso Usa Populous contro l’accoppiata italoamericana Manica-Progetto Cmr: in palio c’è il nuovo stadio di Milano. Segnare il gol partita significherà aver convinto Inter e Milan, poi toccherà al Comune e decidere su quale progetto investire.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Populous vanta oltre 3000 progetti tra i quali Wembley, l’Emirates di Londra, il Da Luz di Lisbona, e il Soccer City di Johannesburg. Il vero gioiello resta però il nuovo stadio del Tottenham. Dall’altra parte invece sono stati realizzati la Sardegna Arena e il nuovo stadio del Padova. Per questo motivo i primi sono in netto vantaggio.