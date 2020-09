Nuovo stadio Roma, Friedkin a colloquio con la Raggi. Giornata intensa a Trigoria, si è parlato anche del settore giovanile

Dan Friedkin ha già preso in mano la sua Roma. Il nuovo presidente giallorosso – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha passato un’intensa giornata nel centro sportivo di Trigoria per iniziare a toccare con mano la situazione che sta attraversando il club.

STADIO – Friedkin – si legge – ha chiesto un incontro con la Raggi per il nuovo impianto. Non solo stadio, ci saranno anche altri temi su cui discutere. Nel frattempo il numero uno dei capitolini ha dato il via libera al ritorno di Smalling.