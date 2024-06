Olanda Francia, ancora una volta Kanté: è il PRIMO di Euro 2024 a fare QUESTA COSA

La Francia va a 4 punti dopo il successo contro l’Austria e il pareggio contro l’Olanda. Ecco cos’ha fatto Kanté

Ngolo Kanté ha vinto per la seconda volta in altrettante gare il premio di “Man of the Match Uefa”. Il calcio dell’Arabia Saudita non ha scalfito la forma fisica dell’ex Chelsea che ha giganteggiato anche oggi.

Tra l’altro, Kanté è stato il primo giocatore di questo Europeo a vincere questo premio per tutte e due le gare: nessun fino a questo momento c’era riuscito.