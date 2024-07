Olanda Inghilterra, il RECORD stabilito da Mainoo durante il match. Ecco IL DATO degli inglesi

Olanda Inghilterra e il RECORD da parte del giovane Kobbie Mainoo. Ecco il DATO STATISTICO riscontrato dalla Premier League

Durante Olanda Inghilterra, il giovane calciatore Mainoo ha stabilito un record non indifferente sia per lui che per la sua Nazionale: considerando l’importanza degli inglesi nei confronti dei suoi giovani. Ecco il dato dal profilo della Premier.

19 anni e 82 giorni. Kobbie Mainoo è il giocatore più giovane a giocare una semifinale in un torneo importante per @England