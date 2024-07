Di Gennaro: «Io Kane non lo sostituirei mai». L’onesta ammissione del finale

Olanda Inghilterra, il telecronista RAI Di Gennaro critica la sostituzione di Kane per poi CHIEDERE SCUSA dopo il goal di Watkhins

Olanda Inghilterra ha presentato un piccolo retroscena durante la telecronaca della RAI: soprattutto da parte di Di Gennaro, commentando la sostituzione di Kane per poi dopo chiedere scusa in diretta.

DURANTE LA SOSTITUZIONE – «Io Kane non lo toglierei mai, in più stasera ha fatto una buona partita» (Per poi dopo chiedere scusa dopo il goal di Watkins).